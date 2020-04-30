Глава ОКР Поздняков прокомментировал призыв Тарасовой и Покровской возобновить тренировки

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на слова заслуженных тренеров Татьяны Тарасовой и Татьяны Покровской, которые призвали возобновить тренировки спортсменов на базах, несмотря на риск распространения коронавирусной инфекции.
«Понятно, что работа спортсменов в домашних условиях не может рассматриваться в качестве замены тем тренировкам, которые можно проводить на централизованной подготовке в условиях специально оборудованных спортивных залов, стадионов. Но на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка не позволяет открывать наши спортивные базы.
Мы очень внимательно следим за ситуацией, поскольку она напрямую касается кандидатов в олимпийскую команду России. Я очень активно обсуждаю эту тему в ежедневном общении с президентами наших федераций по видам спорта. Все мы приходим к одному выводу: открытие спортивных центров не представляется возможным.
Наши уважаемые тренеры говорят о том, что можно создать необходимые условия безопасности в тренировочных центрах. Но давайте отдавать себе отчёт в том, что реальный, полный карантин даже на олимпийской спортивной базе обеспечить практически невозможно. Необходимо полностью изолировать от внешнего мира и весь обслуживающий персонал, предусмотреть бытовые условия, психологический аспект их проживания отдельно от семей», — сказал Поздняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью со Станиславом Поздняковым доступно на «Чемпионате».
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