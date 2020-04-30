Клюшка против пылесоса. Линдси Вонн и Пи Кей Суббэн на карантине устроили схватку за мяч

Бывшая американская горнолыжница, олимпийская чемпионка Линдси Вонн и её жених, игрок клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» Пи Кей Суббэн, своеобразно развлекаются во время самоизоляции.
Американка поделилась в своём «инстаграме» видео, на котором Пи Кей пытается провести тренировку с клюшкой и мячом. В свою очередь Линдси желает прибраться дома. Между супругами завязывается схватка за мяч — в роли клюшки Вонн выступает пылесборная труба пылесоса. Побеждает Вонн.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, из-за пандемии коронавируса практически все хоккейные соревнования, в том числе и сезон НХЛ, были приостановлены. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 3,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 230 тыс. смертей. Более 1 млн человек вылечились.
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