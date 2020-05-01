Комиссия атлетов призвала к строгим мерам после окончания расследования по делу россиян

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) призвала антидопинговые службы принять строгие меры для защиты чистых атлетов. Обращение было опубликовано после того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) завершило расследование по делу о фальсификациях данных в Московской антидопинговой лаборатории.

«Комиссия спортсменов МОК положительно относится к новостям о большом прогрессе, которого в деле добился отдел расследования ВАДА. Мы благодарим всех, кто участвовал в этом. Завершение расследования в отношении 298 российских спортсменов — важнейший шаг на пути к разоблачению обманщиков и защите чистых» на спортсменов.

Мы разочарованы, что почти половина дел не может быть расследована из-за удаления данных и манипуляций. В то же время призываем антидопинговые организации, которые будут рассматривать дела, принять своевременные и строгие меры для защиты чистых спортсменов», — говорится в «твиттере» комиссии.