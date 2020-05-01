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Комиссия атлетов призвала к строгим мерам после окончания расследования по делу россиян

Комиссия атлетов призвала к строгим мерам после окончания расследования по делу россиян
Другие / Прочие виды спорта 0

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) призвала антидопинговые службы принять строгие меры для защиты чистых атлетов. Обращение было опубликовано после того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) завершило расследование по делу о фальсификациях данных в Московской антидопинговой лаборатории.

«Комиссия спортсменов МОК положительно относится к новостям о большом прогрессе, которого в деле добился отдел расследования ВАДА. Мы благодарим всех, кто участвовал в этом. Завершение расследования в отношении 298 российских спортсменов — важнейший шаг на пути к разоблачению обманщиков и защите чистых» на спортсменов.

Мы разочарованы, что почти половина дел не может быть расследована из-за удаления данных и манипуляций. В то же время призываем антидопинговые организации, которые будут рассматривать дела, принять своевременные и строгие меры для защиты чистых спортсменов», — говорится в «твиттере» комиссии.

Эксперты ВАДА завершили расследование в отношении 298 российских атлетов
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