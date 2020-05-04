Победы России, парады чемпионов и никакой социальной дистанции. Спорт после эпидемии: фото

Эпидемия коронавируса поразила все сферы нормального образа жизни нашего общества, в том числе и мировой спорт. Практически во всём мире приостановлены соревнования по всем видам спорта. Топовые футбольные лиги в Европе ищут варианты завершения или продолжения текущего сезона. Например, сезон чемпионата Франции по футболу—2019/2020, приостановленный из-за коронавируса, не будет доигран. Об этом сообщила федерация футбола страны после объявления запрета на массовые мероприятия до 31 августа.
Кроме того 30 марта МОК утвердил новые даты Олимпиады в Токио по итогам переговоров Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Было решено, что провести старты в условиях пандемии COVID-19 невозможно. По новому плану Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Пока весь мир замер в ожидании окончания карантина, предлагаем посмотреть на яркие фото мирового спорта и представить, каким он будет после возвращения к привычному образу жизни.
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