Лучшая гимнастка мира Байлз сфотографировалась в тигровом купальнике
Четырёхкратная олимпийская чемпионка, американская гимнастка Симона Байлз на своей странице в «Инстаграме» выложила фотографию, на которой принимает солнечные ванны, лёжа в неглубоком бассейне с прозрачной водой. На спортсменке надет купальник в тигровым принтом, её забранные в пучок волосы блестят на ярком солнце.
Фото можно посмотреть на странице Симоны Байлз в «Инстаграме».
23-летняя Байлз также является 19-кратной чемпионкой мира — это рекорд первенств планеты. Пять раз Симона завоёвывала золото в личном многоборье. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (30 медалей) американка занимает второе место в истории спортивной гимнастики, уступая только советской гимнастке Ларисе Латыниной.
Гимнастка Байлз смогла снять с себя брюки, стоя на руках. Видео
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