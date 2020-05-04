Лучшая гимнастка мира Байлз сфотографировалась в тигровом купальнике

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, американская гимнастка Симона Байлз на своей странице в «Инстаграме» выложила фотографию, на которой принимает солнечные ванны, лёжа в неглубоком бассейне с прозрачной водой. На спортсменке надет купальник в тигровым принтом, её забранные в пучок волосы блестят на ярком солнце.

Фото можно посмотреть на странице Симоны Байлз в «Инстаграме».

23-летняя Байлз также является 19-кратной чемпионкой мира — это рекорд первенств планеты. Пять раз Симона завоёвывала золото в личном многоборье. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (30 медалей) американка занимает второе место в истории спортивной гимнастики, уступая только советской гимнастке Ларисе Латыниной.