Чемпионат мира по гребле пройдёт в виртуальном формате

Международная федерация гребли (FISA) объявила, что следующий чемпионат мира по гребле в закрытых помещениях пройдёт в виртуальном формате.

Предполагается, что турнир будет состоять из нескольких раундов, а в финале состоятся «живые виртуальные соревнования». Участники будут соревноваться в режиме реального времени. Финал будет проходить 27 и 28 февраля 2021 года.

Принять участие смогут все владельцы тренажёра Concept2 static. Тренажёр будет передавать показатели, а организаторы сравнят результаты участников соревнований.

«FISA намеревается провести честный и справедливый турнир, доступ к которому будет открыт для участников со всего мира», — цитирует президента организации Жан-Кристоффа Роллана Inside the Games.

Окончательные правила соревнований ещё подлежат утверждению.