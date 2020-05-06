Чемпионат мира по гребле пройдёт в виртуальном формате

Международная федерация гребли (FISA) объявила, что следующий чемпионат мира по гребле в закрытых помещениях пройдёт в виртуальном формате.
Предполагается, что турнир будет состоять из нескольких раундов, а в финале состоятся «живые виртуальные соревнования». Участники будут соревноваться в режиме реального времени. Финал будет проходить 27 и 28 февраля 2021 года.
Принять участие смогут все владельцы тренажёра Concept2 static. Тренажёр будет передавать показатели, а организаторы сравнят результаты участников соревнований.
«FISA намеревается провести честный и справедливый турнир, доступ к которому будет открыт для участников со всего мира», — цитирует президента организации Жан-Кристоффа Роллана Inside the Games.
Окончательные правила соревнований ещё подлежат утверждению.
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