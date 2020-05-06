Видео: Исинбаева подтягивается на перекладине

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева показала видео своей тренировки накануне объявления карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
«Долго думала, как подписать видео… и не придумала… Надеюсь, скоро ситуация с пандемией подойдёт к концу и мы снова сможем спокойно и без оглядки заниматься спортом!
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Это мы с моим фондом тренировались до пандемии… А пока #сидимдома», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
37-летняя Исинбаева замужем за метателем копья Никитой Петиновым. Пара воспитывает двух детей — пятилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.
18 августа 2016 года Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), входит также в комиссию спортсменов ВФЛА.
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