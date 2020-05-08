Международная федерация волейбола объявила об отмене матчей Лиги наций в 2020 году

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене матчей Лиги наций в 2020 году. Ранее сообщалось, что соревнования среди мужчин и женщин отменяются до окончания Олимпийских игр в Токио. Сами Игры в дальнейшем были перенесены на 2021 год.
В России должны были состояться два этапа турнира. Мужской этап должен был принять Ярославль, а женский — Уфа.
Президент FIVB Ари Граса пояснил, что проведение матчей такого глобального турнира было бы безответственным и неосторожным решением. В результате организация решила отменить матчи, чтобы не подвергать участников угрозе заражения коронавирусом. Также Граса выразил уверенность, что розыгрыш Лиги наций в 2021 году будет очень интересным. Кроме того он призвал спортсменов готовиться к новому турниру.
- 8 мая 2020
-
13:19
-
13:18
-
10:35
-
09:55
-
09:21
- 7 мая 2020
-
21:37
-
17:59
-
16:23
-
15:40
-
13:52
-
10:47
-
10:08
-
00:31
- 6 мая 2020
-
23:26
-
21:51
-
20:14
-
19:46
-
19:44
-
18:23
-
17:20
-
14:04
-
14:03
-
14:03
-
13:39
-
13:32
-
13:09
-
10:39
-
10:28
-
08:30
- 5 мая 2020
-
20:50
-
19:52
-
17:50
-
16:56
-
16:34
-
12:04