Международная федерация волейбола объявила об отмене матчей Лиги наций в 2020 году

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене матчей Лиги наций в 2020 году. Ранее сообщалось, что соревнования среди мужчин и женщин отменяются до окончания Олимпийских игр в Токио. Сами Игры в дальнейшем были перенесены на 2021 год.

В России должны были состояться два этапа турнира. Мужской этап должен был принять Ярославль, а женский — Уфа.

Президент FIVB Ари Граса пояснил, что проведение матчей такого глобального турнира было бы безответственным и неосторожным решением. В результате организация решила отменить матчи, чтобы не подвергать участников угрозе заражения коронавирусом. Также Граса выразил уверенность, что розыгрыш Лиги наций в 2021 году будет очень интересным. Кроме того он призвал спортсменов готовиться к новому турниру.