Чемпион ОИ француз Килли оплатил перелёт детей из России в Швейцарию для лечения
Бывший французский горнолыжник трёхкратный олимпийский чемпион Жан-Клод Килли оказал помощь детям из России с онкологическими заболеваниями. Он помог пятерым детям, страдающим от злокачественной опухоли сетчатки, прилететь на срочное лечение в клинику в Лозанне (Швейцария). Спецрейс приземлился в Швейцарии 6 мая, сообщает ТАСС.
Детей привезли на частном самолёте. Расходы на транспортировку взял на себя бывший спортсмен. Он оплатил и другой спецрейс, который привёз ещё пятерых российских детей в Швейцарию.
Поездку организовали в рамках гуманитарной акции посольства Швейцарии в Москве.
Килли был главой Координационной комиссии Международного олимпийского комитета по подготовке Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
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