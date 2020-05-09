Чемпион ОИ француз Килли оплатил перелёт детей из России в Швейцарию для лечения

Бывший французский горнолыжник трёхкратный олимпийский чемпион Жан-Клод Килли оказал помощь детям из России с онкологическими заболеваниями. Он помог пятерым детям, страдающим от злокачественной опухоли сетчатки, прилететь на срочное лечение в клинику в Лозанне (Швейцария). Спецрейс приземлился в Швейцарии 6 мая, сообщает ТАСС.

Детей привезли на частном самолёте. Расходы на транспортировку взял на себя бывший спортсмен. Он оплатил и другой спецрейс, который привёз ещё пятерых российских детей в Швейцарию.

Поездку организовали в рамках гуманитарной акции посольства Швейцарии в Москве.

Килли был главой Координационной комиссии Международного олимпийского комитета по подготовке Олимпийских игр 2014 года в Сочи.