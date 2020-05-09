Российские шахматисты стали четвёртыми в Кубке наций в онлайн-режиме

В заключительный день группового этапа Кубка наций, который проходит в онлайн-режиме, российские шахматисты сыграли вничью с командой Остального мира (2:2) и одержали победу над сборной Индии (2,5:1,5).
Отметим, в обоих противостояниях выиграл Дмитрий Андрейкин. Второе очко сборной России во встрече с командой Остального мира принесла Ольга Гиря. В поединке с Индией одно очко заработал Владислав Артемьев, полбалла – Сергей Карякин.
В протоколе по итогам группового турнира сборная России заняла четвёртое место, набрав 8 очков.
Лидером стала команда Китая, в её активе 17 очков. Второе место, дающее путёвку в финал, заняла сборная США, на полбалла опередившая команду Европы по сумме очков, набранных в матчах.
Финал Кубка наций Китай – США состоится завтра, 10 мая.
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