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Российские шахматисты стали четвёртыми в Кубке наций в онлайн-режиме

Российские шахматисты стали четвёртыми в Кубке наций в онлайн-режиме
Другие / Шахматы 0

В заключительный день группового этапа Кубка наций, который проходит в онлайн-режиме, российские шахматисты сыграли вничью с командой Остального мира (2:2) и одержали победу над сборной Индии (2,5:1,5).

Отметим, в обоих противостояниях выиграл Дмитрий Андрейкин. Второе очко сборной России во встрече с командой Остального мира принесла Ольга Гиря. В поединке с Индией одно очко заработал Владислав Артемьев, полбалла – Сергей Карякин.

В протоколе по итогам группового турнира сборная России заняла четвёртое место, набрав 8 очков.
Лидером стала команда Китая, в её активе 17 очков. Второе место, дающее путёвку в финал, заняла сборная США, на полбалла опередившая команду Европы по сумме очков, набранных в матчах.

Финал Кубка наций Китай – США состоится завтра, 10 мая.

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