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Владимир Путин обратится к россиянам сегодня, 11 мая, по поводу коронавируса

Владимир Путин обратится к россиянам сегодня, 11 м
Владимир Путин обратится к россиянам сегодня, 11 мая, по поводу коронавируса
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Сегодня, 11 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с обращением к россиянам по поводу коронавируса. Речь пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, отмечается в сообщении на официальном сайте президента России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 11 мая пройдёт совещание главы государства по ситуации с коронавирусом, на котором в числе прочих будет обсуждаться вопрос о продлении периода нерабочих дней.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 283 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн.

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