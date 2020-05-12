Немов поздравил Кабаеву с днём рождения

Российский гимнаст Алексей Немов в своём «инстаграме» обратился к гимнастке Алине Кабаевой. Немов поздравил спортсменку, завершившую карьеру, с днём рождения. 12 мая Кабаевой исполнилось 37 лет.
«С днём рождения, дорогая Алиночка! Очень много тёплых слов хочется сегодня тебе сказать. Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаю назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперёд смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой! Крепко обнимаю тебя», — написал Немов в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Немова.
Кабаева является олимпийской чемпионкой 2000 года и бронзовым призёром Олимпийских игр — 2004. Кроме того, она двукратная абсолютная чемпионка мира и пятикратная абсолютная чемпионка Европы.
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