Немов поздравил Кабаеву с днём рождения

Российский гимнаст Алексей Немов в своём «инстаграме» обратился к гимнастке Алине Кабаевой. Немов поздравил спортсменку, завершившую карьеру, с днём рождения. 12 мая Кабаевой исполнилось 37 лет.

«С днём рождения, дорогая Алиночка! Очень много тёплых слов хочется сегодня тебе сказать. Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаю назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперёд смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой! Крепко обнимаю тебя», — написал Немов в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Немова.

Кабаева является олимпийской чемпионкой 2000 года и бронзовым призёром Олимпийских игр — 2004. Кроме того, она двукратная абсолютная чемпионка мира и пятикратная абсолютная чемпионка Европы.