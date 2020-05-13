«Великолепное тело». Подписчики оценили фото скелетонистки Канакиной в купальнике

Чемпионка мира 2017 года по скелетону среди юниоров россиянка Юлия Канакина порадовала поклонников яркими фотографиями, которые она выложила в «Инстаграм». Спортсменка показала три снимка в купальнике, на которых можно оценить её пресс и фигуру.
«Каа, слышишь, как бьётся моё сердце? — Это весна, Маугли!» — подписала она фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Канакиной.
Подписчики не остались равнодушны к посту Канакиной. Вот какие комментарии они оставили.
«Великолепное тело».
«В огне, как всегда».
«Так и хочется процитировать: кто тебя создал такую?..»
«Божечки, дай мне такую же фигуру, чтобы я ела тоже муравейники и наполеоны, как Юля».
В сезоне-2019/2020 Кубка мира по скелетону Канакиной лишь дважды удалось попасть в десятку лучших. На чемпионате Европы россиянка была четвёртой, на чемпионате мира — 11-й.
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