«Великолепное тело». Подписчики оценили фото скелетонистки Канакиной в купальнике

Чемпионка мира 2017 года по скелетону среди юниоров россиянка Юлия Канакина порадовала поклонников яркими фотографиями, которые она выложила в «Инстаграм». Спортсменка показала три снимка в купальнике, на которых можно оценить её пресс и фигуру.

«Каа, слышишь, как бьётся моё сердце? — Это весна, Маугли!» — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Канакиной.

Подписчики не остались равнодушны к посту Канакиной. Вот какие комментарии они оставили.

«Великолепное тело».

«В огне, как всегда».

«Так и хочется процитировать: кто тебя создал такую?..»

«Божечки, дай мне такую же фигуру, чтобы я ела тоже муравейники и наполеоны, как Юля».

В сезоне-2019/2020 Кубка мира по скелетону Канакиной лишь дважды удалось попасть в десятку лучших. На чемпионате Европы россиянка была четвёртой, на чемпионате мира — 11-й.