Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Грищук обыграл Крамника, Томашевский — Свидлера в полуфинале турнира «Сборная — России»

Грищук обыграл Крамника, Томашевский — Свидлера в полуфинале турнира «Сборная — России»
Другие / Шахматы 0

Определились финалисты шахматного благотворительного онлайн-турнира «Сборная — России». Главный трофей разыграют Александр Грищук и Евгений Томашевский.

Грищук со счётом 2-1 обыграл 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника. Томашевский в полуфинале переиграл Петра Свидлера — 1,5-0,5. Решающая встреча состоится сегодня, 14 мая.

Напомним, по итогам соревновательных дней, в каждом из которых участники провели по семь партий в блице, Крамник набрал 10,5 балла, вторым стал Свидлер (9), третьим — Томашевский (8), четвёртым — Грищук (8). Также в турнире принимали участие Сергей Карякин, Эрнесто Инаркиев, Ян Непомнящий и Александр Рязанцев.

Стоит отметить, что призовой фонд соревнований будет распределён среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией коронавируса.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020