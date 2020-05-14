Грищук обыграл Крамника, Томашевский — Свидлера в полуфинале турнира «Сборная — России»

Определились финалисты шахматного благотворительного онлайн-турнира «Сборная — России». Главный трофей разыграют Александр Грищук и Евгений Томашевский.



Грищук со счётом 2-1 обыграл 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника. Томашевский в полуфинале переиграл Петра Свидлера — 1,5-0,5. Решающая встреча состоится сегодня, 14 мая.



Напомним, по итогам соревновательных дней, в каждом из которых участники провели по семь партий в блице, Крамник набрал 10,5 балла, вторым стал Свидлер (9), третьим — Томашевский (8), четвёртым — Грищук (8). Также в турнире принимали участие Сергей Карякин, Эрнесто Инаркиев, Ян Непомнящий и Александр Рязанцев.



Стоит отметить, что призовой фонд соревнований будет распределён среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией коронавируса.