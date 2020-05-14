Грищук обыграл Крамника, Томашевский — Свидлера в полуфинале турнира «Сборная — России»

Определились финалисты шахматного благотворительного онлайн-турнира «Сборная — России». Главный трофей разыграют Александр Грищук и Евгений Томашевский.
Грищук со счётом 2-1 обыграл 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника. Томашевский в полуфинале переиграл Петра Свидлера — 1,5-0,5. Решающая встреча состоится сегодня, 14 мая.
Напомним, по итогам соревновательных дней, в каждом из которых участники провели по семь партий в блице, Крамник набрал 10,5 балла, вторым стал Свидлер (9), третьим — Томашевский (8), четвёртым — Грищук (8). Также в турнире принимали участие Сергей Карякин, Эрнесто Инаркиев, Ян Непомнящий и Александр Рязанцев.
Стоит отметить, что призовой фонд соревнований будет распределён среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией коронавируса.
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