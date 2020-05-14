Министерство спорта РФ предложило регионам план по снятию ограничений в спортивной отрасли

Министерство спорта Российской Федерации направило в адрес руководителей субъектов Российской Федерации рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в условиях распространения COVID-19.



«Предложение Министерства спорта заключается в снятии ограничительных мер в три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.



На первом этапе предлагается предоставить жителям регионов возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры — на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других спортивных сооружениях. При этом важно соблюдать требования социальной дистанции.



Рекомендации предусматривают на первом этапе индивидуальные занятия физической культурой и спортом на различных спортивных объектах с загрузкой не более 25% от единовременной пропускной способности, на втором этапе — индивидуальные и групповые занятия (в группах не более 20 человек) с увеличением загрузки до 50%.



Хочу обратить особое внимание руководителей регионов на актуальность возобновления тренировочных мероприятий членов сборных команд России и субъектов Российской Федерации на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора», — цитирует главу Минспорта Олега Матыцина пресс-служба ведомства.



Напомним, по причине распространения коронавируса с марта в России введён карантин. Спортивные соревнования перенесены или отменены, тренировки спортсменов стали доступны лишь в домашних условиях.