В России за сутки коронавирусом заразились 9200 человек, отмечено 119 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 9200 человек, сообщает Стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 272 043 человека, из которых выздоровели 63 166. Зафиксировано ещё 119 летальных исходов. За всё время скончались 2513 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 3505

Московская область — 937

Санкт-Петербург — 525

Нижегородская область — 229

Ростовская область — 112

Саратовская область — 107

Свердловская область — 105

Тульская область — 101

Калужская область — 99

Мурманская область — 93

Ярославская область — 92

Краснодарский край — 92

Рязанская область — 91

Республика Башкортостан — 89

Республика Дагестан — 88

Приморский край — 87

Волгоградская область — 86

Брянская область — 85

Республика Татарстан — 84

Ханты-Мансийский АО — 83

Тамбовская область — 82

Чувашская Республика — 81

Курская область — 78

Ульяновская область — 78

Белгородская область — 76

Республика Северная Осетия — 73

Ленинградская область — 72

Кабардино-Балкарская Республика — 71

Самарская область — 70

Челябинская область — 69

Ивановская область — 68

Владимирская область — 65

Новосибирская область — 64

Республика Саха (Якутия) — 63

Красноярский край — 61

Ставропольский край — 59

Пензенская область — 56

Тверская область — 53

Орловская область — 52

Архангельская область — 52

Республика Марий Эл — 52

Пермский край — 52

Липецкая область — 50

Ямало-Ненецкий АО — 50

Хабаровский край — 50

Тюменская область — 45

Смоленская область — 41

Республика Бурятия — 41

Республика Адыгея — 40

Омская область — 40

Воронежская область — 39

Астраханская область — 39

Республика Хакасия — 38

Алтайский край — 38

Вологодская область — 37

Республика Калмыкия — 37

Республика Ингушетия — 36

Калининградская область — 35

Кировская область — 35

Оренбургская область — 35

Забайкальский край — 32

Республика Тыва — 30

Республика Коми — 29

Чеченская Республика — 27

Республика Мордовия — 25

Иркутская область — 25

Псковская область — 19

Карачаево-Черкесская Республика — 18

Камчатский край — 18

Новгородская область — 14

Удмуртская Республика — 14

Томская область — 14

Республика Крым — 13

Кемеровская область — 11

Костромская область — 8

Республика Карелия — 8

Амурская область — 8

Курганская область — 6

Чукотский АО — 5

Республика Алтай — 4

Магаданская область — 3

Сахалинская область — 3

Еврейская АО — 3