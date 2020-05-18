Члены сборной России по синхронному плаванию передали эстафету зажимом для носа
Члены сборной России по синхронному плаванию приняли участие в челлендже с передачей эстафеты. В качестве эстафетной палочки был взят один из атрибутов этого вида спорта – зажим для носа, который нужно было получить, оригинально надеть и передать. В ролике снялись Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Александр Мальцев, Майя Дорошко, Светлана Колесниченко, Варвара Субботина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Полина Комар, Марина Голядкина, Светлана Ромашина и Влада Чигирёва.
«#РусскиеРусалки — сборная России по синхронному плаванию. Начнём новую неделю с хорошим настроением», — написала Шишкина, выложив видео на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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