Австралийская пловчиха: худший недостаток антидопинговой системы – презумпция вины

Четырёхкратный призер чемпионата мира — 2017 по плаванию австралийка Шайна Джек рассказала, что готовится к слушаниям в CAS по поводу четырёхлетнего отстранения за применение запрещённых веществ. О положительном результате допинг-пробы на лигандрол Джек узнала накануне старта на ЧМ-2019 и незамедлительно покинула Кванджу, сославшись на личные причины. Истинные причины отъезда стали известны позднее.

«Теперь начинается настоящая битва. Сегодня я получила дополнительное уведомление относительно слушания моего дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Почти 12 месяцев назад мой мир перевернулся с ног на голову из-за обвинений в использовании запрещённых препаратов. Несмотря на том, что всю жизнь я боролась за чистоту спорта и знала, что я не употребляли никаких запрещенных веществ, моя жизнь в одночасье изменилась, и я оказалась в неизвестном мире адвокатов, политики и махинаций, который был совершенно мне чужд.

Процесс был чрезвычайно трудным и порой изнурительным. Многие аспекты антидопинговой системы имеют серьёзные недостатки, но, возможно, худший из них – это презумпция вины. Какая ещё система изначально подразумевает, что вы виновны в предполагаемом нарушении и сами должны доказать свою невиновность?

Теперь у меня есть возможность бороться за мою карьеру и репутацию. Я намерена выиграть этот бой, вернуться в бассейн и в сборную Австралии по плаванию. Каждому известно, каково это, когда у тебя отнимают что-то ценное, и я ничем не отличаюсь. Не все вступают в борьбу против ошибок системы и терпят критику за то, чего они не совершали. Но нужно сражаться, будучи уверенным, что ваша честь защищена, если вы говорите правду», – написала Джек на своей странице в «Инстаграме».