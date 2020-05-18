Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Александра Солдатова опубликовала фотографию в волнах прибоя

Александра Солдатова опубликовала фотографию в волнах прибоя
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала фотографии, сделанные на морском берегу. Девушка в купальнике лежит на песке вдоль границы воды и суши, подстав тело волнам морского прибоя.

«Вот ответь честно: ты счастлив в эту секунду?» — подписала фото Солдатова.

Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

21-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020