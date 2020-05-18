Александра Солдатова опубликовала фотографию в волнах прибоя

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала фотографии, сделанные на морском берегу. Девушка в купальнике лежит на песке вдоль границы воды и суши, подстав тело волнам морского прибоя.

«Вот ответь честно: ты счастлив в эту секунду?» — подписала фото Солдатова.

Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

21-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.