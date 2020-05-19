Самые красивые спортсменки России: Курникова, Ефимова, Кабаева, Мамун и другие. Яркие фото
На сегодняшний день мировой спорт начинает постепенно возвращаться к нормальной жизни. В связи с этим предлагаем вам взглянуть на топ-15 красивых спортсменок России.
Эти девушки могут похвастаться не только своей привлекательностью, но и успешной карьерой, медалями Олимпийских игр, рекламными контрактами и повышенным вниманием со стороны поклонников. Они известны не только в России, но и за её пределами. Некоторые спортсменки уже успели завершить карьеру, но до сих пор остаются любимицами болельщиков и настоящей гордостью нации.
Анна Курникова, Алина Кабаева, Юлия Ефимова, Маргарита Мамун, Мария Шарапова, Дарья Клишина, Александра Солдатова — эти и другие красотки России в фотоподборке «Чемпионата».
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