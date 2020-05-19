Лэнс Армстронг признался, что впервые принял допинг в 21 год

Знаменитый американский велогонщик Лэнс Армстронг рассказал, когда впервые принял допинг. По его словам, это случилось в 1992 году, когда ему был 21 год.

Напомним, Армстронг семь раз подряд выиграл самую престижную веломногодневку «Тур де Франс»: с 1999 по 2005 год. Несколько лет назад он признался в употреблении допинга, и его лишили всех титулов, завоёванных не ранее 1998 года.

«Мне был, видимо, 21 год. Я начал принимать кортизон во время первого сезона в профессионалах, в 1992 году, за год до выигрыша Кубка мира.

Мы уже баловались кортизоном или чем-то ещё. Но ЭПО вывел на новый уровень. Эффективность была такова, что в спорте принялись использовать это высокооктановое ракетное топливо. Мы не могли не принять это решение», — приводит слова спортсмена ESPN.