Гамова: я бы открыла базы по подготовкам команд и разрешила тренировки

Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова поделилась мнением о снятии карантина в России, введённого из-за эпидемии коронавируса.

«Я думаю, что в первую очередь должна быть дисциплина у людей, как бы это странно ни звучало. Потому что, к сожалению, не все соблюдают режим самоизоляции, поэтому у нас цифры заболевших не так быстро падают, как нам бы всем хотелось.

Многие просто не верят в этот вирус, многие противятся ношению масок и перчаток. То есть странная у нас немножко ситуация, поэтому я бы хотела, наверное, больше дисциплины от людей.

Если бы мы все жёстко перетерпели месяц-полтора или даже два, то мы бы уже намного быстрее выходили из этой ситуации.

Какие объекты разрешила бы открыть? Я бы открыла базы по подготовкам профессиональных команд и разрешила бы тренировки, но при определённых условиях. Например, малыми группами и с обязательным тестированием на коронавирус. Как это уже делают в нескольких странах.

Магазины? Ну, у нас народ такой – открыли магазин – всё, ломанулись сразу же… Поэтому, учитывая, что у нас очень развит онлайн-шопинг и доставка в Москве, я бы пока повременила с открытием шопинг-центров.

Я бы всё-таки открыла парки. Незнакомые люди ведь не гуляют друг с другом по дорожкам. В любом случае они ходят на безопасном расстоянии. И с детьми, особенно грудными, также можно гулять. Но детские площадки, где все кучкуются, открывать, на мой взгляд, ещё рано», — цитирует Гамову «Комсомольская правда».