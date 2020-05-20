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Испанский легкоатлет посочувствовал двойнику из фильмов для взрослых

Испанский легкоатлет посочувствовал двойнику из фильмов для взрослых
Другие / Лёгкая атлетика 0

Испанский легкоатлет Диего Гарсия, который специализируется на спортивной ходьбе, возвращаясь к тренировкам после вынужденной паузы, связанной с ограничениями из-за пандемии коронавируса, пошутил о сходстве с известным актёром фильмов для взрослых Джорди Эль Ниньо Пола.

«Сегодня чувствую себя счастливчиком, потому что возвращаюсь к тренировкам, но знаю, что не всем так везёт. Не перестаю думать о таких людях, как мой двойник Джорди Эль Ниньо Пола, который страдает от последствий социального дистанцирования, как никто другой. Мужества, брат!» — написал Гарсия на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Диего Гарсии в «Твиттере».

Гарсия – серебряный призёр чемпионата Европы – 2018 в ходьбе на 20 км.

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