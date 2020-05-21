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ЧМ по плаванию на короткой воде из-за коронавируса перенесли на 2021 год

ЧМ по плаванию на короткой воде из-за коронавируса перенесли на 2021 год
Другие / Водные виды спорта 0

Международная федерация плавания (FINA) объявила, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде, проведение которого было запланировано на декабрь 2020 года, состоится в 2021 году. Причина — пандемия коронавирусной инфекции.

Изначально планировалось, что турнир пройдёт в столице ОАЭ Абу-Даби с 15 по 20 декабря. Новые даты мероприятия — 13-18 декабря 2021 года.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 329 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 2 млн.

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