ВАДА не выявило связи между терапевтическими исключениями и завоеванием медалей

Согласно исследованию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) не имеем прямого отношения к завоеванию олимпийских медалей. Об этом сообщает на официальном сайте агентства.
Соответствующее исследование было проведено директором медицинского департамента ВАДА Аланом Вернеком и менеджером по TUE Дэвидом Хили. Специалисты сделали такие выводы на основе анализа результатов пяти последних Олимпиад — с 2010 по 2018 год.
«Полученные данные доказывают, что количество спортсменов, выступавших с TUE в индивидуальных соревнованиях на любой из Олимпиад, составило менее 1%. Также анализ показывает, что значимой связи между выступлением с TUE и вероятностью завоевания медали не существует», — говорится в выводе Вернека.
В ходе пяти Олимпийских игр было проведено 20 139 соревнований и вручено 2062 медали. Спортсмены с TUE принимали участие в 0,9% (181) соревнований, завоевав 21 медаль.
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