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Министр спорта России сообщил о возобновлении работы федеральных баз

Министр спорта России сообщил о возобновлении работы федеральных баз
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта России Олег Матыцин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране доложил президенту Владимиру Путину о поэтапном открытии с 25 мая федеральных спортивных баз.

«С понедельника планируем возобновить работу баз в Новогорске и на озере Круглое в Московской области. С 1 июня готовы начать работу оставшиеся четыре федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. С федерациями и Федеральным медико-биологическим агентством вопрос проработан. Мы планируем начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних. Надеюсь, что при поддержке губернаторов и взаимодействии с Роспотребнадзором, при выполнении всех санитарных требований мы такую работу будем готовы провести. Персонал баз будет самоизолирован и будет работать вахтовым методом», — сказал Матыцин.

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