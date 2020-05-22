Лыжник Спицов: порой есть мысли, что можно себя попробовать в биатлоне

Член сборной России по лыжным гонкам Денис Спицов допустил возможный переход в биатлон.
«Я за популярностью никогда не гнался. У меня получалось в лыжных гонках, где до сих пор не все цели достигнуты. Хотя порой есть мысли, что можно себя в биатлоне попробовать. Даже президент СБР Владимир Драчёв говорил, что хотел бы привлечь лыжников на совместные соревнования или сборы. Готов ли принять участие в биатлонных гонках? Если поддержит наш губернатор и спортивное руководство области, то я готов. Выйти на биатлонную трассу — легко!
У меня хорошие отношения с Максимом Цветковым, с Женей Гараничевым, с которым мы «служим» в одном месте. Часто общались раньше с Антоном Бабиковым. Раньше у лыжников и биатлонистов ещё и сборы порой пересекались, сейчас такого нет», — цитирует Спицова Тюменская арена.
Напомним, в конце прошлого сезона о переходе из лыжного спорта в биатлон заявила олимпийская чемпионка Стина Нильссон.
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