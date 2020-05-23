Чемпиона мира по прыжкам в длину задержали за употребление алкоголя в парке

Южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга был задержан за нарушение закона о самоизоляции, сообщает BBC.

Призёр Олимпийских игр 2016 года и чемпион мира 2017 года был задержан в городе Каяманди (ЮАР).

Сообщается, что спортсмен распивал спиртные напитки в парке. Теперь 29-летний спортсмен должен будет предстать перед судом. Кроме того, ему придётся заплатить штраф, составляющий около $ 140.

Маньонга уже попадал под пристальное внимание полиции. В 2012 году у спортсмена был выявлен положительный результат теста на наркотики. Далее он лечился от метамфетаминовой зависимости. Несмотря на недуг, спортсмен в итоге сумел вернуться и добиться немалых успехов в прыжках в длину.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса все легкоатлетические соревнования приостановлены.