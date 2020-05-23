Шубенков не приедет в Новогорск для централизованной подготовки к сезону

Сергей Клевцов, личный тренер серебряного призёра чемпионата мира 2019 года в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, сообщил, что его подопечный пропустит сборы российских легкоатлетов на базе «Новогорск». Шубенков намеревается продолжать подготовку к сезону дома, в Барнауле.

«Что касается Шубенкова, то сейчас он в Новогорск точно не приедет. Я не вижу смысла ехать туда, с учётом того что ближайшие соревнования начнутся только в середине августа. Для того уровня подготовки, который имеем на данный момент, вполне достаточно тренироваться в своём родном Барнауле, не выезжая никуда. А потом уже, ближе к сезону, мы можем приехать и в Новогорск», — приводит слова тренера ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая откроются некоторые тренировочные базы. Остальные базы будут открыты с 1 июня.