Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шубенков не приедет в Новогорск для централизованной подготовки к сезону

Шубенков не приедет в Новогорск для централизованной подготовки к сезону
Другие / Лёгкая атлетика 0

Сергей Клевцов, личный тренер серебряного призёра чемпионата мира 2019 года в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, сообщил, что его подопечный пропустит сборы российских легкоатлетов на базе «Новогорск». Шубенков намеревается продолжать подготовку к сезону дома, в Барнауле.

«Что касается Шубенкова, то сейчас он в Новогорск точно не приедет. Я не вижу смысла ехать туда, с учётом того что ближайшие соревнования начнутся только в середине августа. Для того уровня подготовки, который имеем на данный момент, вполне достаточно тренироваться в своём родном Барнауле, не выезжая никуда. А потом уже, ближе к сезону, мы можем приехать и в Новогорск», — приводит слова тренера ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая откроются некоторые тренировочные базы. Остальные базы будут открыты с 1 июня.

Подписчики нашли сходство Шубенкова с художником Поленовым
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020