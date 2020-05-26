Ляйсан Утяшева показала татуировку на животе. Фото

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований Ляйсан Утяшева, которая после завершения карьеры стала телеведущей и комментатором, опубликовала новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке можно рассмотреть небольшую татуировку, которая расположена на животе спортсменки.
Утяшева оделась в стиле своего супруга шоумена Павла Воли.
Фото: https://www.instagram.com/liasanutiasheva/?hl=ru
34-летняя Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002. 14 мая 2013 года Ляйсан родила сына Роберта, а 6 мая 2015-го — дочь Софию.
Напомним, ранее спортсменка показала видео, как ей удалось сесть на шпагат на столе в вечернем платье.
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