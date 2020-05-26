Роспотребнадзор рекомендовал тестировать спортсменов на коронавирус не реже раза в неделю

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, касающиеся борьбы с пандемией коронавируса при возобновлении тренировок профессиональными спортсменами. Организация рекомендовала проводить тестирование спортсменов на коронавирус не реже, чем раз в неделю.

«Перед началом работы или тренировочного процесса, а также в период тренировок проведение не реже одно раза в неделю тестирования персонала и спортсменов на предмет возможного инфицирования новой вирусной инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор рекомендовал проводить тестирование перед каждой игрой не ранее двух суток до начала мероприятия.

С 25 мая возобновили работу тренировочные базы, расположенные в столичном регионе. Ещё несколько баз, находящихся на юге России, возобновят работу с 1 июня.