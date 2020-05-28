«Божественно шикарна». Подписчики оценили красоту каратистки Марии Зотовой
Чемпионка России по карате среди девушек в возрасте до 21 года Мария Зотова опубликовала три новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Напомним, титул она завоевала на соревнованиях в Калининграде в августе 2019 года.
На снимках спортсменка, одетая в синий костюм, позирует на фоне беседки.
«Начните свой день правильно», — подписала Зотова фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть на странице спортсменки в «Инстаграме».
Подписчикам спортсменки очень понравились фото Зотовой. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту каратистки.
«Божественно шикарна».
«Блин, Маша, класс».
«Все русские спортсменки очаровательны».
«Натуральная красота, без вмешательства хирургии».
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