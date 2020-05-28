«Божественно шикарна». Подписчики оценили красоту каратистки Марии Зотовой

Чемпионка России по карате среди девушек в возрасте до 21 года Мария Зотова опубликовала три новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Напомним, титул она завоевала на соревнованиях в Калининграде в августе 2019 года.

На снимках спортсменка, одетая в синий костюм, позирует на фоне беседки.

«Начните свой день правильно», — подписала Зотова фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть на странице спортсменки в «Инстаграме».

Подписчикам спортсменки очень понравились фото Зотовой. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту каратистки.

«Божественно шикарна».

«Блин, Маша, класс».

«Все русские спортсменки очаровательны».

«Натуральная красота, без вмешательства хирургии».