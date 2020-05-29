«Тело просто чудо». Подписчики оценили видео скелетонистки Никитиной в открытом купальнике

Российская скелетонистка Елена Никитина, которая на Олимпиаде 2014 года в Сочи завоевала бронзовую медаль, опубликовала в своём «инстаграме» видео. В ролике можно посмотреть, как спортсменка позирует в откровенном купальнике.
«Балконный chill», — подписала она видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Бомба».
«Обалденная, шикарная, потрясающая».
«Тело просто чудо».
«Я же не усну сегодня».
27-летняя Никитина — обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года, трёхкратная чемпионка Европы 2013, 2017 и 2020 годов (в 2013 году одержала первую победу на первенстве континента для российских скелетонисток), обладательница Кубка мира по скелетону в сезоне-2018/2019 (первая в истории спортсменка из России, выигравшая Кубок мира).
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