«Тело просто чудо». Подписчики оценили видео скелетонистки Никитиной в открытом купальнике

Российская скелетонистка Елена Никитина, которая на Олимпиаде 2014 года в Сочи завоевала бронзовую медаль, опубликовала в своём «инстаграме» видео. В ролике можно посмотреть, как спортсменка позирует в откровенном купальнике.

«Балконный chill», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Бомба».

«Обалденная, шикарная, потрясающая».

«Тело просто чудо».

«Я же не усну сегодня».

27-летняя Никитина — обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года, трёхкратная чемпионка Европы 2013, 2017 и 2020 годов (в 2013 году одержала первую победу на первенстве континента для российских скелетонисток), обладательница Кубка мира по скелетону в сезоне-2018/2019 (первая в истории спортсменка из России, выигравшая Кубок мира).