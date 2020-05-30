Спицов: в секции лыжных гонок больше мяч пинали, чем катались или занимались

Российский лыжник Денис Спицов рассказал, как начинал в детстве заниматься лыжными гонками. По словам спортсмена, обучение в первой секции оставило негативные впечатления.

«Встал на лыжи в детском саду. Ещё на деревянные. А в третьем классе вместе с другом пришёл в секцию. Но первый опыт был неудачным. В сентябре и октябре больше мяч пинали, чем катались или занимались. Получался футбол, а не лыжные гонки, и меня это не заинтересовало.

А уже через год тренер Евгений Ванюков, случайно встретив меня на улице, позвал снова в секцию. И я уже начал с ним работать.

Помню, меня отдали в секцию карате. Но ходил едва ли месяц. Забросил и вместо тренировок шёл в компьютерный клуб, смотрел, как играют другие. А когда начал заниматься лыжами, то инициативу проявлял уже больше.

Мама и папа катались в юности. Помню, когда начал тренироваться и наставник сказал родителям, что у меня есть потенциал и нужно парня как-то замотивировать, мне купили первые лыжи», — приводит слова Спицова «Тюменская арена».