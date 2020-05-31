Архангельская область отказала в сборе лыжникам во главе с Большуновым и Непряевой

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что лыжники сборной России, тренирующиеся в группе Юрия Бородавко, не смогут провести сбор в Малиновке (Архангельская область), который был запланирован на период с 3 по 23 июня.
Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса национальная команда вместо традиционного сбора в Эстонии будет тренироваться на территории России.
«Со сборами пока не совсем всё нормально. Некоторые регионы нам отказали, есть те, кто подтвердили, что готовы нас принимать. У нас нет федеральных баз, не так всё просто. Архангельск нам пока отказал, со сбором в Малиновке, к сожалению, не получится», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».
В состав группы Бородавко входят действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, а также Андрей Собакарёв, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталия Мекрюкова.
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