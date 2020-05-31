Скончался глава европейского комитета Объединённого мира борьбы Цено Ценов

После тяжёлой продолжительной болезни скончался вице-президент Объединённого мира борьбы (UWW), председатель комитета UWW-Europe Цено Ценов. Ему было 80 лет.

С 1978 года Цено Ценов входил в число членов бюро европейского совета международной федерации борьбы, а с 1995 года был главой европейского комитета. В 2002 году стал членом бюро международной федерации борьбы. В Федерации борьбы Болгарии Цено Ценов на протяжении долгого времени был генеральным секретарем, вице-президентом и президентом организации.

Печальное известие прокомментировал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), вице-президент UWW олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.



«Ещё одна огромная потеря для борьбы, для спорта, для всей борцовской семьи. Цено Ценов был градообразующей личностью, был нашим ближайшим другом и соратником во всех вопросах, он много сделал для развития борьбы, возглавлял европейский комитет Объединённого мира борьбы. Только что разговаривал с его супругой Надеждой, передал искренние соболезнования. На протяжении долгого времени он болел. Говорили и с президентом международной федерации Ненадом Лаловичем. Он внёс своё имя не только в историю борьбы, он навсегда останется в памяти олимпийского движения, спорта в целом. К сожалению, мы не можем никак поучаствовать лично ввиду того, что границы закрыты, и что действуют ограничения, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции. Хочется выразить искренние соболезнования его семье, близким и родным, федерации борьбы Болгарии, всему борцовскому сообществу. Светлая ему память», — приводит слова Мамиашвили официальный сайт ФСБР.