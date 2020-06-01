Путин назвал чемпионку ОИ Лазутину кумиром молодёжи. У неё была дисквалификация за допинг

Президент России Владимир Путин поздравил знаменитую советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину с 55-летием.
«Пятикратная олимпийская чемпионка, обладательница внушительной коллекции других спортивных наград и титулов, Вы вписали незабываемые, победные страницы в летопись достижений отечественного лыжного спорта, стали подлинным кумиром для талантливой, целеустремлённой молодежи», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
На зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Лазутина завоевала ещё одно золото, но спортсменку дисквалифицировали, так как её допинг-тест дал положительный результат. Также она 11-кратная чемпионка мира (1987-2001), двукратная обладательница Кубка мира (1990, 1998), многократная чемпионка СССР и России.
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