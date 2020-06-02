«Жуть!» Бывшая лыжница сборной России рассказала о шприцах в раздевалках

Бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина вспомнила, как во время юниорских национальных первенств видела разбросанные в раздевалке шприцы.

«Я это видела, да. Жуть. Для меня загадка, как тренеры вообще на такое идут. Они же несут ответственность за несовершеннолетних», — приводит слова Ермошиной «Спорт-экспресс».

При этом она не стала утверждать, что участникам кололи именно допинг.

«Я же не знаю, что они там кололи. Может, это вовсе не ЭПО, а какой-нибудь витамин С.

Я люблю такой пример: если вы едете за рулём, вы же не думаете, что кто-то другой превышает скорость. Ну совершает кто-то нарушение и что? Ты же всё равно думаешь только о себе и о вещах, которые зависят непосредственно от тебя», — добавила она.

Ермошина — участница многодневки «Тур де Ски» сезона-2013/2014, чемпионка Европейского кубка (2013), многократная чемпионка России среди девушек. В настоящее время тренирует любителей.