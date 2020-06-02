11-летняя скейтбордистка показала худшее падение в своей жизни. Видео
11-летняя американская скейтбордистка Скай Браун опубликовала в своём «инстаграме» видео, на котором заснят неудачный трюк на рампе. Спортсменка взлетела на несколько метров и приземлилась рядом с рампой, упав с довольно большой высоты.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Падение получилось пугающим. Человек, снимавший трюк, ещё до приземления спортсменки побежал к ней, чтобы оказать помощь. Сама Браун назвала произошедшее «худшим падением в своей жизни».
Также юная спортсменка выложила фото из больницы, где у неё виден синяк под глазом. Она поблагодарила всех за поддержку и заверила, что с ней всё в порядке.
В итоге Скай поддержали многие известные люди, включая легенду сноубординга Тони Хоука.
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