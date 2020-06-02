Клишина: в США просто меньше кейсов допинга, которые выкидывают громко в прессу

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, являющаяся серебряным призёром чемпионата мира по прыжкам в длину, рассказала о проблемах допинга в США. В настоящее время Клишина живёт и тренируется в США. При этом из-за санкций по отношению к российскому спорту легкоатлетке приходится выступать в нейтральном статусе.

«В любой стране есть проблема допинга, в любой стране есть дисквалифицированные спортсмены и тренеры. Можно посмотреть статистику — когда начался весь этот скандал, Россия была далеко не на первом месте.

Просто у нас это оказалась такая беззащитная ниша, в которую как раз ударили и били, били, били, мы не сопротивлялись, и вот к чему это привело, начиная с ноября 2015 года.

В Америке просто меньше обозреваемых кейсов, которые оказываются положительными и которые выкидывают громко в прессу. Даже слышала от многих, кто выступает в других видах спорта: «Ой, а я и не знала, что кто-то был дисквалифицирован на год лет пять или десять назад!» Просто нигде анонсировано это не было.

К тому же, если есть какой-то кейс, здесь борются сразу же — со всеми адвокатами, судами и так далее, чтобы защитить свои права, не важно — было или не было нарушения», — приводит слова Клишиной РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир в «Инстаграме» с Марией Командной.