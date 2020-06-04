«Кто хочет такие кубики — все на скелетон». Подписчики отреагировали на фото Канакиной
Российская скелетонистка Юлия Канакина опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». Между топом и легинсами виден накаченный пресс спортсменки.
«Мы — это то, что мы делаем каждый день», — подписала фото Канакина.
Фото можно посмотреть на странице Юлии Канакиной в «Инстаграме».
«Кто хочет такие кубики — все на скелетон (санки)!» — прокомментировал публикацию подписчик с ником bicyclesales13. Остальные восхищались красотой скелетонистки: «10 за красоту», «ты прекрасна», «великолепная», «выглядишь потрясающе», «милый сладкий сон».
На чемпионате Европы — 2020 Канакина заняла четвёртое место, на последнем чемпионате мира россиянка стала 11-й, а в общем зачёте Кубка мира показала 15-й результат.
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