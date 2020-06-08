«Хотел бы тебя на руках носить на пляже». Подписчики — о свежем фото гимнастки Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в «Инстаграме» свежее фото. Спортсменка снялась в сером костюме и шлеме, а в подписи спросила подписчиков, чего бы им хотелось.

«Расскажешь, какая у тебя мечта? Что хотелось бы осуществить прямо в эту секунду?» — подписала она фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Саша! Ты моя мечта».

«Александра, хотел бы сейчас тебя на руках носить на пляже в Сочи».

«Мечта — встретить и обнять тебя, Саша».

22-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019) и чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).