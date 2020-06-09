«Скучаю по путешествиям». Дарья Клишина вспомнила поездку в Испанию

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Россиянка вспомнила поездку в Испанию.

«Скучаю по путешествиям», — подписала запись Клишина.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.

Клишина живёт и тренируется в США. Спортсменка уже сообщила, что планирует пропустить летний сезон, чтобы лучше подготовиться к более важным стартам после возобновления соревнований.