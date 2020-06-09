Мужская сборная России претендует на «уайлд-кард» чемпионата мира 2021 года по гандболу

Мужская сборная России по гандболу может получить путёвку на чемпионат мира 2021 года, несмотря на неудачу в квалификации. Россияне претендуют на «уайлд-кард», заявку сборной пообещало поддержать Министерство спорта РФ, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

В апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса было объявлено об отмене европейского квалификационного турнира чемпионата мира. Российская сборная должна была принять участие в квалификации. В итоге россияне лишились возможности побороться за путёвку.

Европейских участников чемпионата мира определили по результатам чемпионата Европы 2020 года. Там сборная России заняла лишь 22-е место.

Чемпионат мира в 2021 году будет проходить в Египте.