ВФЛА: штраф организации не повлияет на выдачу нейтральных статусов чистым атлетам

Возможная невыплата штрафа Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) в срок до 1 июля не должна стать помехой российским спортсменам, которые желают выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на официальном сайте ВФЛА.
«1. Отказ в выдаче нейтрального статуса российским легкоатлетам в случае невыплаты ВФЛА штрафа является грубым нарушением спортивного принципа и прав чистых спортсменов, дискриминацией российских легкоатлетов, многие из которых являются гордостью мировой легкоатлетической семьи.
2. Российские легкоатлеты должны иметь возможность получить нейтральный статус и выступать на международных стартах вне зависимости от ситуации с выплатой ВФЛА штрафа в World Athletics.
3. Наказание (в виде штрафа и санкций) должна нести федерация, а не чистые, постоянно тестирующиеся, прошедшие строгое и жесткое сито отбора спортсмены», — такие выводы были сделаны членами заседания бюро президиума ВФЛА, состоявшегося 10 июня.
«Позиция по увязке World Athletics уплаты штрафа ВФЛА с выдачей нашим легкоатлетам нейтрального статуса обсуждалась на заседании достаточно серьезно. Наша позиция отражена в соответствующем решении. Конечно, мы доведем его до сведения наших коллег из World Athletics, переговоры с которыми продолжаются», — заявил президент ВФЛА Евгений Юрченко.
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