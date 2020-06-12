В Венесуэле коня-чемпиона украли и съели

Тренер по конному спорту Рамон Гарсия Москер рассказал о судьбе лошади по кличке Океанский Залив, выигрывавшей престижные соревнования. По словам специалиста, он обнаружил животное расчленённым.

«Подобные вещи отнимают у вас настроение и желание продолжать работать ради построения лучшего будущего! Они похитили беззащитное животное, чтобы съесть его.

Остались ли в Венесуэле человечность, здравый смысл, уважение к другим? Это уже не та Венесуэла, в которой я вырос», — написал тренер в своём «твиттере».

На счету Океанского Залива две победы в первых двух гонках состязаний Triple Crown в 2016 году.

Напомним, ранее стало известно, что спортсмена из ОАЭ дисквалифицировали на 20 лет за жестокое обращение с лошадью.