«Вот это ноги», «Эталон женского тела». Подписчики — о новых фото Каролины Севастьяновой

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках можно посмотреть, как спортсменка выглядит в обтягивающих брюках.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.
«Ох-х-х ты ж ёшкин кошкин! Вот это ноги! А какие шикарные волосы».
«Это эталон женского тела. Именно так оно и должно выглядеть».
«Какая же вы великолепная!»
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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