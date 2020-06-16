«Вот это ноги», «Эталон женского тела». Подписчики — о новых фото Каролины Севастьяновой

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках можно посмотреть, как спортсменка выглядит в обтягивающих брюках.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Ох-х-х ты ж ёшкин кошкин! Вот это ноги! А какие шикарные волосы».

«Это эталон женского тела. Именно так оно и должно выглядеть».

«Какая же вы великолепная!»

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.