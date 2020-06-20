В лыжных видах сдали почти на 90% меньше допинг-тестов во время пандемии, чем обычно

Объём тестирования лыжников и атлетов из других видов спорта, входящих в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократился почти на 90 процентов по сравнению с обычным уровнем межсезонья. С марта по май прошлого года было взято 299 проб, а в аналогичный период этого года — 38.



Отметим, что помимо собственно лыжных гонок FIS контролирует горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд и фристайл, к которым относятся несколько дисциплин. Статистика приведена по атлетам из всех девяти видов спорта, входящих в федерацию.



Как сообщает NRK, не все ведущие норвежские лыжники сдавали тесты в этот период. У Йоханнеса Клебо допинг-пробу брали, в то время как Терезе Йохауг, попадавшуюся на допинге в сентябре 2016 года, не проверяли ни разу. Не тестировали и двукратного чемпиона мира 2019 года в лыжных гонках Эмиля Иверсена. Отмечается, что существует допинг, следы которого могут быть обнаружены в организме лишь на протяжении пары недель после приёма, а эффект от него действует на протяжении нескольких месяцев — до полугода.



«Сейчас очень непростое и необычное время. Нужно понимать, что многие вещи происходят не так, как обычно. Конечно, плохо, что цифры такие низкие. Мы можем только надеяться, что скоро всё вернётся на свои места и система наладится», — сказала Йохауг.

Норвежскую лыжную федерацию раскритиковали за выдвижение Йохауг на почётную премию