В лыжных видах сдали почти на 90% меньше допинг-тестов во время пандемии, чем обычно

Объём тестирования лыжников и атлетов из других видов спорта, входящих в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократился почти на 90 процентов по сравнению с обычным уровнем межсезонья. С марта по май прошлого года было взято 299 проб, а в аналогичный период этого года — 38.
Отметим, что помимо собственно лыжных гонок FIS контролирует горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд и фристайл, к которым относятся несколько дисциплин. Статистика приведена по атлетам из всех девяти видов спорта, входящих в федерацию.
Как сообщает NRK, не все ведущие норвежские лыжники сдавали тесты в этот период. У Йоханнеса Клебо допинг-пробу брали, в то время как Терезе Йохауг, попадавшуюся на допинге в сентябре 2016 года, не проверяли ни разу. Не тестировали и двукратного чемпиона мира 2019 года в лыжных гонках Эмиля Иверсена. Отмечается, что существует допинг, следы которого могут быть обнаружены в организме лишь на протяжении пары недель после приёма, а эффект от него действует на протяжении нескольких месяцев — до полугода.
«Сейчас очень непростое и необычное время. Нужно понимать, что многие вещи происходят не так, как обычно. Конечно, плохо, что цифры такие низкие. Мы можем только надеяться, что скоро всё вернётся на свои места и система наладится», — сказала Йохауг.
- 20 июня 2020
-
10:55
- 19 июня 2020
-
23:22
-
22:29
-
19:57
-
19:24
-
17:43
-
16:30
-
15:18
-
14:04
-
13:00
-
10:33
-
10:17
-
09:41
- 18 июня 2020
-
21:49
-
20:53
-
15:25
-
14:28
-
12:15
-
11:17
-
10:36
-
09:40
-
00:48
- 17 июня 2020
-
23:05
-
20:24
-
19:39
-
19:06
-
17:49
-
16:45
-
12:38
-
10:56
-
10:37
-
09:41
- 16 июня 2020
-
23:47
-
23:29
-
19:14