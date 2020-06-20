«Я как будто обнуляюсь». Александр Большунов опубликовал фото из бани

Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте Александр Большунов рассказал, как восстанавливается после сложных тренировок. В бане Александра сопровождает его овчарка по кличке Фалун, которой 2,5 года.

«Немного банной атмосферы. После сложных тренировок мне помогает банька. Я как будто обнуляюсь. Для меня баня — это не про просто помыться, а именно физическое восстановление мышц, отдых душой и телом.

Частенько с Фалуном устраиваем соревнования, кто дольше просидит в парилке. Пока ничья!» — написал Большунов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».

Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» — 2019/2020.