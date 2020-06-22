Гимнастка Спиридонова успешно припарковалась, следуя советам фигуриста Ягудина

Чемпионка мира по спортивной гимнастике 2015 года в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова припарковала машину, следуя советам из лайфхака олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.

Остановив автомобиль, Дарья продемонстрировала незаурядную растяжку, вытянув правую ногу назад. Левая при этом оставалась на педалях. Правую ногу Спиридонова просунула через багажник машины и, паркуясь, регулировала ею расстояние до забора. В отличие от фигуриста гимнастка проделала всё в туфлях на высоком каблуке.

Видео можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».

Секрет шуточного видео раскрыла в комментариях синхронистка Алла Шишкина, спросив Спиридонову: «Не страшно было ногу из багажника доставать? Что машина дёрнется? Я бы побоялась». Дарья ответила: «Нет». А один из подписчиков недоумённо уточнил: «В смысле из багажника? Она же с переднего сидения дотянулась. Хотите сказать, что на видео неправда?» «Нет, что вы, конечно, правда. Там же убирается перегородка в салоне, и нога дотягивается», — ответила Шишкина.